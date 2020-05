അമേരിക്കൻ ​ഗായകൻ നിക് ജോനാസിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനും മുൻപ് താൻ നടി പ്രിയങ്ക ചോപ്രയെ 'വിവാഹം' കഴി‍ച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന രസകരമായ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഒരു ആരാധകൻ. ബ്രണ്ടൻ ഷൂസ്റ്റർ എന്ന ഒരാളാണ് അമേരിക്കയിൽ പ്രിയങ്ക എത്തിയപ്പോൾ മാലയിട്ടു നിൽക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ച് ഇങ്ങനെക്കുറിച്ചത്. അമേരിക്കൻ ടെലിവിഷൻ അവതാരകായ ക്രിസി ട്രെെ​ഗൻ പങ്കുവച്ച ഒരു ട്വീറ്റിന് മറുപടിയായിരുന്നു ഇയാളുടെ രസകരമായ കമന്റ്.

നിങ്ങള്‍ എന്നെങ്കിലും പ്രശസ്തനായിട്ടുണ്ടോ, ഒരു നിമിഷത്തേക്കാണെങ്കിലും. ഒരു പരസ്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തല ശബ്ദമായിട്ടോ, അല്ലെങ്കില്‍ വലിയൊരു സിനിമയുടെ അണിയറയിലോ. വിഡ്ഢിത്തരമാണെങ്കിലും സത്കാരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ആളുകളോട് പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങള്‍. അതെനിക്ക് കാണണം-ക്രിസി ട്രെെ​ഗൻ കുറിച്ചു.

അതിന് താഴെ ബ്രണ്ടൻ ഷൂസ്റ്ററിന്റെ കമന്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. 2014 ൽ ഞാൻ പ്രിയങ്ക ചോപ്രയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. തമ്പയിലെ ​ഗ്രീൻ കാർപ്പെറ്റിൽ വച്ച് പ്രിയങ്കയുടെ കഴുത്തിൽ മാലയിട്ടു. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ ഇത് കല്യാണ കഴിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതീകമാത്മകമാണെന്ന് എനിക്ക് അന്ന് വലിയ അറിവില്ലായിരുന്നു- അയാൾ കുറിച്ചു.

have you ever been famous but for like 1 minute? a talking head on an infomercial, in the background of a big movie? something u share with people at dinner parties but it's so stupid..I would like to see it

എന്തായാലും ബ്രണ്ടൻ ഷൂസ്റ്ററിന്റെ കമന്റ് ഹിറ്റായി. ഒട്ടനവധിപേരാണ് അതിന് മറുപടിയുമായി രം​ഗത്തെത്തിയത്. പ്രിയങ്കയിനി ആദ്യ ഭർത്താവിനെ തേടി വരുമെന്ന് ചിലർ കുറിച്ചു. ഒറ്റ കമന്റ് കൊണ്ട് പ്രശസ്തനായല്ലോ എന്നായിരുന്നു മറ്റു ചിലരുടെ മറുപടി.

I got “married” to Priyanka Chopra in 2014. I put two flower leis on her to welcome her to a “green carpet” event in Tampa. Little did I know that symbolized “marriage” in Indian culture. The Indian press had a field day with it and I was giving exclusive interviews the next day. pic.twitter.com/wt1Q0S3NBF