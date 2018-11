തന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ അയ്യപ്പന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പൃഥ്വിരാജ് ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചത് കഴിഞ്ഞദിവസമാണ്. സ്വാമി അയ്യപ്പന്റെ വീരഗാഥകള്‍ പ്രേക്ഷകന് മുന്നിലെത്തിക്കുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ശങ്കര്‍ രാമകൃഷ്ണനാണ്.

മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കുന്ന വൃശ്ചികം ഒന്നിനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പൃഥ്വി പുറത്തുവിട്ടത്. 'വര്‍ഷങ്ങളായി ശങ്കര്‍ എന്നോട് ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ട്.. അത് ആരംഭിക്കുന്ന ദിനമായിരുന്നു എന്നും സ്വപ്നങ്ങളില്‍...ഒടുവില്‍ അത് സംഭവിക്കുന്നു...അയ്യപ്പന്‍. സ്വാമിയേ.. ശരണം അയ്യപ്പ!' എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് പൃഥ്വി പോസ്റ്റര്‍ പങ്കുവച്ചത്.

എന്നാലിപ്പോള്‍ ചിത്രത്തിന് നേരെ രൂക്ഷമായ ട്രോളാക്രമണമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശബരിമല സ്ത്രീപ്രവേശന വിഷയത്തില്‍ വിവാദങ്ങള്‍ കത്തിനില്‍ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരമൊരു ചിത്രം ചെയ്യുന്നതിന് പൃഥ്വിക്കെതിരേ വിമര്‍ശനമുയര്‍ത്തുന്നവരും നിരവധിയാണ്. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് പൃഥ്വി ചെയ്തതെന്നാണ് വേറെ ചിലരുടെ വാദം.

ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റിലെ ഗ്രാഫിക്‌സിനെ കളിയാക്കിയും ട്രോളുകളുണ്ട്. പൃഥ്വിയുടെ ഹിന്ദി ചിത്രം അയ്യ, ഹോളിവുഡ് ചിത്രം ടാര്‍സന്‍ എന്നിവയുടെ ഗ്രാഫിക്‌സുമായി ചേര്‍ത്താണ് മിക്ക ട്രോളുകളും.

Content Highlights : prithviraj new movie ayyapan poster trolls, prithviraj as ayyapan in sankar ramakrishnan movie produced by august cinemas