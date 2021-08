11ാം വിവാഹവാർഷികം ആ​ഘോഷിക്കുകയാണ് തെന്നിന്ത്യൻ താരം പ്രകാശ് രാജും ഭാര്യ പോണി വർമയും. മകൻ വേദാന്തിന് വേണ്ടി വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ വീണ്ടും വിവാഹിതരായിരിക്കുകയാണ് ഇരുവരും.

“It turned out so right.. for strangers in the night” .. thank you my darling wife .. for being a wonderful friend.. a lover and a great co traveller in our life together..🤗🤗🤗 #happyweddinganniversary @PonyPrakashraj pic.twitter.com/xPVZb6Ibb9