പുതിയ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹംഗറിയിലാണ് മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി. ന​ഗരം ചുറ്റിക്കാണുന്ന താരത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈറലായി മാറിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ പഴയ നായികയ്ക്കൊപ്പമുള്ള മമ്മൂട്ടിയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് വൈറലാവുന്നത്.

നടി പൂജ ബത്രയാണ് മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹതാരങ്ങളിൽ ഒരാളായ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം. വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം കണ്ടതിൽ സന്തോഷം, ഇപ്പോഴും ഒരു അൽപം പോലും മാറ്റമില്ല... ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം പൂജ കുറിച്ചു.

1999 ൽ പ്രിയദർശന്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മേഘം എന്ന ചിത്രത്തിലായിരുന്നു ഇരുവരും ഒന്നിച്ചത്. ലഫ്റ്റനന്റ് കേണല്‍ രവി വര്‍മ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. കേണലിന്റെ മുന്‍ഭാര്യ സ്വാതിയുടെ വേഷത്തിലായിരുന്നു പൂജയെത്തിയത്.

‌‌‌‌ഭർത്താവ് നവാബ് ഷായ്ക്കൊപ്പം ഹം​ഗറിയിലാണ് പൂജ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്.

തെലുങ്ക് സിനിമ ഏജന്റിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനായാണ് മമ്മൂട്ടി ഹംഗറിയിലെത്തിയതെന്നാണ് സൂചന. അഖിൽ അക്കിനേനി നായകനാകുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമാണ് ഏജന്റ്. ചിത്രത്തിൽ വില്ലൻ കഥാപാത്രമായാണ് മമ്മൂട്ടിയെത്തുക എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച സ്ഥിരീകരണം അണിയറപ്രവർത്തകർ നടത്തിയിട്ടില്ല.

With one of my fav costars @mammukka So nice to see you. You have not changed an iota. #Megham pic.twitter.com/mEv6DARfBl