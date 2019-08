കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നെത്തിയ പുതിയ അതിഥിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നിശാല്‍ ചന്ദ്രയും ഭാര്യ രമ്യയും. തനിക്കു കുഞ്ഞു ജനിച്ചുവെന്ന വാര്‍ത്ത കുറച്ചു മാസങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് നിശാല്‍ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ കുഞ്ഞിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം കൂടി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കയാണ് ദമ്പതികള്‍.

'ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നെത്തിയ പുത്തന്‍ പുതിയ അതിഥിയെ ഔദ്യോഗികമായി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്' എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് നിശാലിന്റെ പോസ്റ്റ്. ദേവാംശ് ചന്ദ്രയെന്നാണ് മകന് നിശാല്‍ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. മെയ് 30ന് യു എസില്‍ വച്ചാണ് കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം.

കുവൈറ്റിലായിരുന്ന നിശാല്‍ ചന്ദ്ര കാവ്യാ മാധവനുമായുള്ള വിവാഹമോചനത്തിനു ശേഷം അമേരിക്കയിലാണ് താമസം. 2013ലാണ് രമ്യയുമായുള്ള വിവാഹം. ഇരുവരും ന്യൂ ജേഴ്‌സിയിലാണ് താമസം. അമേരിക്കയില്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റ് ബാങ്കിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ് നിശാല്‍. മൈക്രോബയോളജിയില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയാണ് രമ്യ.

