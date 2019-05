രാജ്യം മുഴുവന്‍ ലോക് സഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചും നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയേക്കുറിച്ചും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമ്പോള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച് നേസാമണി. ആരാണ് നേസാമണി എന്നല്ലേ... 2001 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ഫ്രണ്ടസ് എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലെ വടിവേലുവിന്റെ കഥാപാത്രമാണ് നേസാമണി. നേസാമണി ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ആണ് അയാള്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കണം, എന്ന ട്വീറ്റുകള്‍ കൊണ്ട് ഇരിക്കപ്പൊറുതി ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ് ട്വിറ്ററിന്.

നേസാമണി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാകാന്‍ കാരണം ആരാണ്. സംശയം വേണ്ട ഈ പാകിസ്താന്‍കാരാണത്രേ.

When All other states are concentrating on Modi PM swearing in ceremony, we people from down south are concerned about a contractor's life..😜#Pray_for_Neasamani#Nesamanipic.twitter.com/cLvU3ZjUkT