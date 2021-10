ബോളിവുഡ് നടി അനന്യ പാണ്ഡെയുടെ സിനിമകള്‍ കാണാന്‍ തനിക്ക് ഇതുവരെ താല്‍പര്യം തോന്നിയിട്ടില്ലെന്ന് നടി നേഹ ശര്‍മ. ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നേഹ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്.

അനന്യയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോള്‍ എന്താണ് മനസ്സില്‍ വരുന്നതെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. അതിന് നടി പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെ...

സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാല്‍. ഞാന്‍ അധികം സിനിമകള്‍ കാണാറില്ല. പൊതുവെ സിനിമകളുടെ പ്രൊമോകള്‍ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാന്‍. അനന്യയുടെ ഒരു സിനിമയുടെ പ്രൊമോ പോലും എന്നെ ആകര്‍ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഭാവിയില്‍ ഈ അഭിപ്രായം മാറിയേക്കാം. എന്നാല്‍ ഇതുവരെയുള്ള സിനിമകളിലൊന്നു പോലും എനിക്ക് കാണാന്‍ തോന്നിയിട്ടില്ല- നേഹ പറഞ്ഞു.

ചിരുത എന്ന തെലുങ്കു ചിത്രത്തിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച നടിയാണ് നേഹ ശര്‍മ. മലയാള ചിത്രം സോളോയില്‍ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാനോടൊപ്പം ഒരു പ്രധാനകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.

