തമിഴകത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രണയജോഡികളാണ് ലേഡി സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ നയന്‍താരയും സംവിധായകന്‍ വിഘ്നേശ് ശിവനും. പരസ്യമായി പ്രണയം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ഇരുവരും അത് പറയാതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരുടേയും ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വളരെ പെട്ടെന്ന് വൈറലാവാറുമുണ്ട്. തങ്കം എന്നാണ് മിക്ക പോസ്റ്റുകളിലും നയന്‍സിനെ വിഘ്നേശ് സ്നേഹത്തോടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുള്ളത്.

അത്തരത്തില്‍ വിഘ്‌നേശ് പങ്കുവച്ച പുതിയ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ വൈറലാവുന്നത്. ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ അവധിയാഘോഷത്തിലാണ് ഇരുവരും. നയന്‍താരയുടെ പിറന്നാളാണ് നവംബര്‍ 18ന്. ഇത്തവണ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളുടെ ജന്മദിനം ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ ആഘോഷിക്കാനാണ് വിഘ്‌നേശ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'ഈ ആകാശവും അവളുടെ ചിരിയും സ്വപ്‌ന തുല്യം.' നയന്‍സിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് വിഘ്‌നേശ് കുറിച്ചു.

വിഘ്‌നേശിന്റെ കന്നി സംവിധാന സംരംഭമായ നാനും റൗഡി താന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഇരുവരും പരിചയത്തിലാവുന്നത്. ആ സൗഹൃദം പിന്നീട് പ്രണയമായി മാറുകയായിരുന്നു. പരസ്യമായി തുറന്നു സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ താരങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ ഇതിനുദാഹരണമാണ്. തങ്ങളുടെ പ്രിയ ജോഡികള്‍ ഒന്നിക്കുന്നത് കാണാന്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍.

Content Highlights : Nayanthara and Vignesh Shivan vacationing In New York pictures viral