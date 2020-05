തെന്നിന്ത്യയിലെ സൂപ്പർഹിറ്റ് സം​ഗീത സംവിധായകരിൽ ഒരാളാണ് ഇതിഹാസ സം​ഗീതഞ്ജൻ ഇളയരാജയുടെ മകൻ യുവൻ ശങ്കർ രാജ. 2015-ലാണ് സാഫ്റൂൺ നിസാറുമായി യുവൻ വിവാഹിതനാകുന്നത്. അതിന് മുന്നേ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മതം മാറി അബ്ദുൾ ഖാലിഖ് എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു യുവൻ ഇരുവർക്കും സിയ എന്ന് പേരുള്ള മകളുമുണ്ട്.

സാഫ്റൂണുമായുള്ള പ്രണയത്തെ തുടർന്നാണ് മതം മാറാൻ യുവൻ തയ്യാറായതെന്നും പിന്നീട് വിമർശനങ്ങളുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് സാഫ്റൂൺ. ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാമിൽ സംവദിക്കവെയാണ് താൻ നിർബന്ധിച്ചാണോ യുവനെ മതം മാറ്റിയതെന്ന ചോദ്യത്തിന് സാഫ്റൂൺ മറുപടി നൽകിയത്.

തങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനും മൂന്ന് വർഷം മുമ്പേ യുവൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മതം മാറിയിരുന്നെന്നും തങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നും സാഫ്റൂൺ പറയുന്നു. ഇനിയും വിശ്വാസമാകാത്തവരോട് ഒരു നാൾ യുവനെ ലൈവിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്നും നേരിട്ട് ചോദിച്ചോളാനും സാഫ്റൂൺ വ്യക്തമാക്കി.

യുവന്റെ മൂന്നാമത് വിവാഹമായിരുന്നു ഇത്. 2005 മാർച്ച് 21 ന് കാമുകി സുജയ ചന്ദ്രനെ യുവൻ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നു.2008-ൽ ഇരുവരും വിവാഹമോചിതരായി. തുടർന്ന് 2011-ൽ ശിൽപയെ വിവാഹം ചെയ്തു. തിരുപ്പതിയിലാണ് വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. 2014 ലാണ് താൻ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചതായും അബ്ദുൾ ഖാലിക് എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചതായും യുവൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. തുടർന്ന് 2015 ലാണ് സാഫ്റൂൺ നിസാറിനെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്.

