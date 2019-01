ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ പ്രക്ഷുബ്ധമാണ് കേരളം. ഹര്‍ത്താലും അക്രമവും കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാനം താറുമാറായിരിക്കുകയാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒട്ടനവധി പ്രതികരണങ്ങള്‍ വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരു വീഡിയോ പങ്കുവയ്ച്ച് തന്റെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്‌ നടനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ മുരളി ഗോപി.

തെലുങ്ക് നടന്‍ ബാലകൃഷ്ണയുടെ ഒരു തട്ടുപൊളിപ്പന്‍ രംഗമാണ് മുരളി ഗോപി പങ്കുവയ്ച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ തമ്മിലടിക്കുന്ന രണ്ടു പക്ഷങ്ങളും, ഒരേ സ്വരത്തില്‍, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നത് ഇതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ബാലകൃഷ്ണയുടെ സംഭാഷണം ഇങ്ങനെ

''ഡോണ്ട് ട്രബിള്‍ ദ ട്രബിള്‍. ഈഫ് യു ട്രബിള്‍ ദ ട്രബിള്‍, ട്രബിള്‍ ട്രബിള്‍സ് യു. അയാം നോട്ട് ദ ട്രബിള്‍. അയാം ദ ട്രൂത്ത്... ''



മുരളി ഗോപി പങ്കുവയ്ച്ച വീഡിയോയ്ക്ക് വന്‍ സ്വീകാര്യതയാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ലഭിക്കുന്നത്.

Content Highlights: murali gopy shares a video of balayya balarishna in wake of sabarimala issue bjp ldf conflict