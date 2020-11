മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി ബി.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമായ ആറാട്ടിന്റെ ചിത്രീകരണം പുരോ​ഗമിക്കുകയാണ്. ഉദയ്കൃഷ്ണ കഥയൊരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ തമിഴ് താരം ശ്രദ്ധ ശ്രീനാഥാണ് നായികയായെത്തുന്നത്.

ഇപ്പോഴിതാ സെറ്റിലെത്തിയപ്പോള്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധ. മോഹന്‍ലാലുമായുള്ള ആദ്യ സംഭാഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് ശ്രദ്ധ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

”ഇന്ന് ആറാട്ടിന്റെ സെറ്റില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്തു. ടീമിനെ മുഴുവന്‍ കണ്ടു. കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്നായിരുന്നു മോഹൻലാൽ സാർ എന്നോട് ആദ്യമായി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ...എന്റെ ദിനം ധന്യമാക്കി” എന്നാണ് ശ്രദ്ധ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

Joined the sets of 'Aaraattu' today. Met the whole team. @Mohanlal sir's first words to me were, "Welcome to the family". My day = made.