നടി മേഘ്‌നരാജ് പുനര്‍വിവാഹിതയാകുന്നുവെന്ന തരത്തില്‍ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന പ്രചാരണത്തിനെതിരെ കന്നട നടനും ബിഗ് ബോസ് താരവുമായ പ്രഥം. പ്രഥമും മേഘ്‌നയും വിവാഹിതരാകുന്നുവെന്ന തരത്തിലായിരുന്നു പ്രചരണം. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു അത്.

വാര്‍ത്തകളോട് മേഘ്‌ന പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രഥം രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നു. പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തുവാര്‍ത്തയും കെട്ടിച്ചമക്കുന്നവരെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് പ്രഥം കുറിച്ചു. ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചായിരുന്നു നടന്റെ പ്രതീകരണം. ആദ്യം ഇത് താന്‍ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു. എന്നാല്‍ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ആളുകള്‍ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇത്തരം പ്രവണതകള്‍ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്- നടന്‍ കുറിച്ചു.

ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೂ ignore ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ!!

But just one DAy ಲಿ 2.70 lakh views ಆಗಿದೆ!!

Views ಆಗ್ಲಿ,#ದುಡ್ಡಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ youtube channel ಇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಗಿ ನೋಡಬೇಕಗುತ್ತದೆ!@meghanasraj ಇಂತಹ ಒಂದುchannel ನ ನೀವು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಗಿ delete ಮಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತರೆ! pic.twitter.com/mJUSH5Nxrb