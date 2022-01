ഹോളിവുഡ് നടി മേഗാന്‍ ഫോക്‌സും മഷീന്‍ ഗണ്‍ കെല്ലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കന്‍ റാപ്പറും തമ്മിലുള്ള വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു. മേഗാന്‍ തന്നെയാണ് വിവരം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്.

കെല്ലി വിവാഹഭ്യര്‍ഥന നടത്തിയപ്പോള്‍ താന്‍ അത് സ്വീകരിച്ചുവെന്നും. അതിന് ശേഷം പരസ്പരം ചോരകുടിച്ചുവെന്നും മെഗന്‍ കുറിച്ചു. ഇതിനെതിരേ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ഒട്ടനവധിപേര്‍ രംഗത്ത് വന്നു. ചോര കുടിക്കുന്നത് തികച്ചും അപരിഷ്‌കൃതമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്നും അത് ആഘോഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും വിമര്‍ശകര്‍ പറയുന്നു.

നടനും നിര്‍മാതാവും മുന്‍ റാപ്പറുമായ ബ്രയാന്‍ ഓസ്റ്റിന്‍ ഗ്രീനുമായി വേര്‍പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മേഗാന്‍ കെല്ലിയുമായി പ്രണയത്തിലാകുന്നത്.

2001 ലാണ് മേഗന്‍ അഭിനയരംഗത്തേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുന്നത്. ആദ്യകാലത്ത് അനേകം ടെലിവിഷന്‍ പരമ്പരകളിലും സിനിമകളിലും കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. 'ഹോപ്പ് & ഫെയ്ത്' എന്ന ടെലിവിഷന്‍ പരമ്പരയാണ് ശ്രദ്ധേയമായത്. 'കണ്‍ഫഷന്‍ ഓഫ് എ ടീനേജ് ഡ്രാമ ക്യൂന്‍' ആണ് മേഗന്റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം. 2007 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍സ്' എന്ന ചിത്രമാണ് മേഗനെ പ്രശസ്തിയിലേക്കുയര്‍ത്തിയത്.

