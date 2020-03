കമല്‍ ഹാസന്‍ അവതാരകനായെത്തിയ ബിഗ് ബോസ് തമിഴില്‍ ഏറെ വിവാദങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തിയാണ് നടി മീര മിഥുന്‍. സംവിധായകനും നടനുമായ ചേരന്‍ തന്നെ ദുരുദ്ദേശത്തോടെ സ്പര്‍ശിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് മീര ബിഗ് ബോസില്‍ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് നിഷേധിച്ച് ചേരന്‍ രംഗത്ത് വരികയും മറ്റു മത്സരാര്‍ഥികള്‍ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തതോടെ വിവാദം കെട്ടടങ്ങി.

ഷോയില്‍നിന്ന് പുറത്തായതോടെ കമല്‍ ഹാസനടക്കമുള്ളവര്‍ക്കെതിരേ മീര രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. അഗ്‌നി സിറകുകള്‍ എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കി കമല്‍ ഹാസന്റെ മകള്‍ അക്ഷര ഹാസന് അവസരം നല്‍കിയെന്നായിരുന്നു മീരയുടെ അടുത്ത ആരോപണം. എന്നാല്‍ ഇത് വാസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു.

ഇപ്പോള്‍ നടന്‍ വിജയ്‌യുടെ പേരില്‍ വീണ്ടും വാര്‍ത്തകളിലിടം പിടിക്കുയാണ് മീര മിഥുന്‍. ലോകേഷ് കനകരാജ് ഒരുക്കുന്ന 'മാസ്റ്റര്‍' ചിത്രത്തിന്റെ സെക്കന്‍ഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററില്‍ തന്നെ വിജയ് കോപ്പി ചെയ്തതാണെന്നാണ് മീരയുടെ പുതിയ വാദം. വിജയ് ചുണ്ടില്‍ വിരല്‍ വച്ച് നില്‍ക്കുന്ന പോസ് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്തതാണെന്ന് അതേ പോസിലുള്ള ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ച് മീര ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

''ആര് ആരെയാണ് കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്... 2019 ഡിസംബറിലെ കിംഗ്ഫിഷര്‍ റാംപില്‍ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോയാണിത്. ഉത്തരം എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം'' എന്ന കുറിപ്പിനൊപ്പം മാസ്റ്റര്‍ മൂവി പേജ്, മാസ്റ്റര്‍ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് എന്നിവ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. നിരവധി കമന്റുകളും ട്രോളുകളുമാണ് മീരക്കെതിരെ വരുന്നത്.

