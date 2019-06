സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ തങ്ങളെക്കുറിച്ചു വരുന്നു ട്രോളുകള്‍ ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് മലയാളത്തിലെ സിനിമാതാരങ്ങളിൽ ഏറെപ്പേരും. ആരാധകരുടെ ക്രിയാത്മകതയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അവര്‍ അത് ഷെയര്‍ ചെയ്യാറുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ തന്നക്കുറിച്ച് ഒരു ആരാധിക തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ട്രോള്‍ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മഞ്ജു വാര്യര്‍. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭാവനയുടെ ജന്മദിനത്തില്‍ താരം അറിയിച്ച ആശംസാവാചകങ്ങള്‍ വച്ചാണ് ആരാധിക ട്രോളിയിരിക്കുന്നത്.

രസകരമായ ഒരു കുറിപ്പാണ് ഭാവനയുടെ ജന്മദിനത്തില്‍ മഞ്ജു ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവച്ചത്. ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ലെങ്കിലും ചുരുക്കത്തില്‍ ഭാവനയെ താന്‍ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നാണ് മഞ്ജു പറയാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. ഭാവനയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചുള്ള മഞ്ജുവിന്റെ കുറിപ്പ് ഭാവന പൃഥ്വിരാജിനു കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നതായും അര്‍ഥമറിയാതെ നടന്‍ കൈമലര്‍ത്തുന്നതുമാണ് രസകരമായ ട്രോള്‍രൂപത്തില്‍ ആരാധിക പങ്കുവെക്കുന്ന ആശയം. എന്തായാലും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഈ കുഞ്ഞുട്രോളും ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ്.

