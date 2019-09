മരുമകളുടെ ആശ്രിത നിയമനം തടയാന്‍ ഭര്‍തൃപിതാവ് ഒപ്പിച്ച വേലയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചിരിപടര്‍ത്തുന്നത്. യുവതിയുടെ ആശ്രിത നിയമനം തടയാനായി സല്‍മാന്‍ ഖാനുമൊത്തുള്ള വിവാഹഫോട്ടോയാണ് ഭര്‍തൃപിതാവ് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചത്. ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ബിലാസ്പൂര്‍ ജില്ലയിലെ കുടുംബകോടതിയിലാണ് നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിയത്.

ബിലാസ്പൂര്‍ സ്വദേശിയായ ബസന്ത്‌ലാല്‍ എന്ന യുവാവിന്റെ മരണത്തോടെയാണ് ഭാര്യ റാണി ദേവി ആശ്രിത നിയമനത്തിന് അപേക്ഷിച്ചത്. സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ സൗത്ത് ഈസ്റ്റേണ്‍ കോള്‍ ഫീല്‍ഡ്‌സിലെ ഗുമസ്തനായിരുന്നു ബസന്ത്‌ലാല്‍. എന്നാല്‍ മകന്റെ മരണശേഷം ഈ ജോലി തന്റെ ഇളയമകന് ലഭിക്കാന്‍ ഇയാളുടെ അച്ഛന്‍ പയറ്റിയ തന്ത്രമാണ് ഒടുവില്‍ പൊളിഞ്ഞത്.

റാണി ബസന്ത് ലാലിന്റെ ഭാര്യയല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ ഇയാള്‍ മരുമകളുടെ വ്യാജ വിവാഹഫോട്ടോ ഉണ്ടാക്കി. ഇതിനായി ആശ്രയിച്ചത് സ്ഥലത്തെ ഡിജിറ്റല്‍ സ്റ്റുഡിയോയേയും. തനിക്ക് പറ്റിയ അമളി അറിയാതെ ഇവര്‍ തയ്യാറാക്കി നല്‍കിയ വ്യാജ വിവാഹഫോട്ടോ ഇയാള്‍ കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു.

ചിത്രത്തില്‍ റാണിയുടെ വരന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ബസന്ത് ലാലിന്റെ ചിത്രം നീക്കി പകരം സല്‍മാന്‍ ഖാന്റെ വിവാഹവേഷത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് സ്റ്റുഡിയോയിലെ ആള്‍ക്കാര്‍ ചേര്‍ത്തത്.

കോടതിയില്‍ വച്ച് ജഡ്ജി ഫോട്ടോ തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ കഥയാകെ മാറിമറിഞ്ഞു. വിവാഹഫോട്ടോ കൃത്രിമമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ കോടതി റാണിക്ക് അനുകൂലമായി വിധി പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തു.

Content Highlights : Man Presents Salman Khan's Fake Wedding photo With Daughter In Law So She May Not Get The Job