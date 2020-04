ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് നടി മംമ്താ മോഹൻദാസ്. 31 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് താരം വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.

ഒന്ന് ശുദ്ധവായു കിട്ടാനാണ് താൻ പുറത്തിറങ്ങിയതെന്നും പുറം ലോകം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നത് താൻ മറന്ന് പോയി എന്നും മംമ്ത പറയുന്നു.

പുറത്തെ ഓരോ കാഴ്ച്ചകളിലും അതിശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മംമ്തയെയാണ് വീഡിയോയിൽ കാണാനാവുക. മുന്നിൽ കാണുന്നതിൽ എന്താണ് യാഥാർഥ്യം എന്നുപോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്നും താരം പറയുന്നു.

മെയിൻ റോഡിൽ ഇറങ്ങാതെ തന്റെ കാറിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് മംമ്ത പുറം ലോകത്തെ കാഴ്ച്ചകൾ കണ്ടത്.

വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നതിനാൽ 16 ദിവസം സെൽഫ് ക്വാറന്റൈൻ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു മംമ്ത. ഇതിനിടെയാണ് രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 20-ന് സംസ്ഥാനത്തെ ചില ജില്ലകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവു വരുത്തിയതോടെയാണ് താരം പുറത്തിറങ്ങിയത്.

content highlights : Mamtha Mohandas Going Out After 31 days of lockdown