കൊച്ചി: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരം​ഗമാവുകയാണ് മെ​ഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ. ഏതാണ്ട് 275 ദിവസത്തോളം നീണ്ട വീട്ടുവാസത്തിന് ശേഷം താരം ആദ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയതിന്റെ വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാവുന്നത്.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടി വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു. നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ഇളവ് വന്നതിന് ശേഷം പോലും പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ, സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനോ താരം പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നില്ല.

സ്വന്തം കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഒരു നഗര സവാരി. കോവിഡ് കാലത്ത്‌ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പിഴല പാലത്തിൽ സായാഹ്ന സൂര്യനെ കണ്ട്‌ അല്പനേരം. കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിനടുത്തുള്ള ചായക്കടയിലെത്തി മധുരം ഇടാതെ ഒരു കട്ടൻ ചായ... കോവിഡുകാലത്ത് പ്രോട്ടോക്കോൾ മുഴുവൻ പാലിച്ച് വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മമ്മൂട്ടി 275 ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയത് സൗഹൃദത്തിന്റെ തണലിലാണ്.

വെള്ളിയാഴ്ച സായാഹ്നത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളായ സിനിമാ നിർമാതാവ് ആന്റോ ജോസഫ്, നടൻ രമേഷ് പിഷാരടി, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ബാദുഷ, മേക്കപ്പ്മാൻ ജോർജ് എന്നിവർക്കൊപ്പം നഗരത്തിൽ സവാരി നടത്തിയായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി നീണ്ടകാലത്തെ ലോക്ഡൗൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്തത്. മാർച്ചിൽ എറണാകുളത്തെ പുതിയ വീട്ടിലേക്കു മമ്മൂട്ടി താമസം മാറ്റിയ ഉടനെയായിരുന്നു കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ വന്നത്. അന്നുമുതൽ വീട്ടിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ പൂർണമായും ലോക്ഡൗൺ പ്രോട്ടോക്കോൾ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി. കഴിഞ്ഞ 275 ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ വീട്ടിൽ നടത്തിയ നാലഞ്ചു പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങുകളിൽ മാത്രമാണ് മമ്മൂട്ടി പങ്കെടുത്തത്.

നവാ​ഗതനായ ജോഫിൻ ഒരുക്കുന്ന പ്രീസ്റ്റിലായിരുന്നു താരം അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഷെഡ്യൂൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ലോക്ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്നത്.

അമൽ നീരദ് ഒരുക്കുന്ന ബി​ഗ് ബിയുടെ രണ്ടാം ഭാ​ഗം ബിലാലിനായാണ് ഇപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

