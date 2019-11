പ്രിയ താരത്തെ നേരില്‍ കണ്ട സന്തോഷത്തില്‍ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ആരാധികയെ ചേര്‍ത്തുപിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ച് മെഗാസ്റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടി. മമ്മൂട്ടിയുടെ എറണാകുളത്തെ വീടിനു മുന്നിലാണ് സംഭവം. മമ്മൂട്ടി വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് കാണാന്‍ വന്നതായിരുന്നു ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍. മമ്മൂട്ടി വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് കാത്ത് ഏറെ നേരം ഇവര്‍ വീടിന് മുന്നില്‍ നിന്നിരുന്നു.

ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില്‍ ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകാനായി താരം വീട്ടിനു പുറത്തേക്കിറങ്ങി.

ഏറെ നേരമായി തന്നെ കാണാന്‍ കാത്തുനില്‍ക്കുന്ന ആരാധകരെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞ മമ്മൂട്ടി കാറില്‍ കയറാതെ ഗേറ്റിനു അരികിലേക്കു പോയി. താരത്തെ പെട്ടെന്ന് മുന്നില്‍ കണ്ടതോടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു യുവതി പൊട്ടിക്കരയുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന്, കരയുന്ന ആരാധികയെ ചേര്‍ത്തുപിടിച്ച് പേരും വിശേഷങ്ങളും ചോദിച്ചറിഞ്ഞ മമ്മൂട്ടി നന്നായി പഠിക്കണമെന്നു വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഉപദേശിച്ച ശേഷമാണ് കാറില്‍ കയറിയത്.

നേരത്തെയും തന്നെ കാണാന്‍ എത്തിയ ആരാധകരെ താരം അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ജന്മദിനത്തില്‍ രാത്രി 12 മണിക്ക് ജന്മദിനാശംസകള്‍ നേരാന്‍ എത്തിയ ആരാധകരോട് മമ്മൂട്ടി കുശലാന്വേഷണം നടത്തുകയും അവര്‍ക്ക് കേക്ക് നല്‍കുന്നതിന്റെയും വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരുന്നു

