മാസ്റ്റർ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സാങ്കൽപ്പിക ക്വാറന്റീൻ വീട് വിഭാവനം ചെയ്ത പോസ്റ്ററിനെതിരേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടി മാളവിക മോഹനൻ വിമർശനവുമായി രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

നടൻമാരായ വിജയ്, വിജയ് സേതുപതി, ശന്തനുഭാ​ഗ്യരാജ്, സംധായകൻ ലോകേഷ് കനകരാജ്, മാളവിക എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഒരു ആരാധകൻ പോസ്റ്റർ ഒരുക്കിയത്.

അതിൽ പുരുഷൻമാർ പാട്ടുകേൾക്കുക, കളിക്കുക, പിയാനോ വായിക്കുക തുടങ്ങിയ വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മാളവിക പാചകത്തിലാണ്. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട മാളവിക ഇങ്ങനെക്കുറിച്ചു. ''ഒരു സാങ്കൽപ്പിക മൂവി ഹൗസിൽ പോലും സ്ത്രീയുടെ ജോലി പാചകമാണ്, ഈ ലിം​ഗഭേദം എന്നില്ലാതാകും-മാളവിക കുറിച്ചു.

മാളവികയുടെ വിമർശനം ആരാധകരും ഏറ്റെടുത്തതോടെ പോസ്റ്ററിൽ ചില ഭേദ​ഗതികൾ വരുത്തി. പാചകം ചെയ്യുന്ന മാളവികയ്ക്ക് പകരം പുസ്തകം വായിക്കുന്ന മാളവികയാണ് പുതിയ പോസ്റ്ററിലുള്ളത്. പുതിയ പോസ്റ്റർ തനിക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് മാളവിക കുറിച്ചു. താൻ വായന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് എങ്ങിനെ മനസ്സിലായെന്നും മാളവിക ചോദിക്കുന്നു...

I love this version! 🤗 And how did you know I love reading?! 😋♥️ #masterquarantine #masterteamquarantine https://t.co/uE6gJReBo4