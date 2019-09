ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് നടന്‍ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ ഒരു ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കുഞ്ഞുമകള്‍ ഹൃദ്യയെ ഒക്കത്തിരുത്തി പോസ് ചെയ്ത ഫോട്ടോയില്‍ പക്ഷേ മകള്‍ കരയുകയാണ്. സുരാജ് ചിരിക്കുകയും. സോഷ്യൽ മീഡിയയില്‍ വളരെ പെട്ടെന്ന് വൈറലായ ചിത്രത്തിന് രസകരങ്ങളായ കമന്റുകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

നടനും സംവിധായകനുമായ ലാല്‍ ഫോട്ടോ നോക്കി പറഞ്ഞു- 'കൊച്ചിനോട് എന്തോ കോമഡി പറഞ്ഞൂന്ന് തോന്നണൂ..' ഇത് ആരാധകരില്‍ ചിരി പടര്‍ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛന് ദേശീയ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചുവെന്നറിഞ്ഞ മോളൂസ് എന്ന് മറ്റൊരു രസികന്‍ കമന്റ്. മകള്‍ അച്ഛനെ കാണാറില്ലെന്നു തോന്നുന്നുവെന്നും അതാകാം കയ്യിലെടുത്തപ്പോഴേ കരഞ്ഞതെന്നുമെല്ലാം പലരും ചിത്രം കണ്ട് കമന്റ് ചെയ്യുന്നു.

Content Highlights : lal's comments on suraj venjaramoodu's photo with his daughter in instagram post