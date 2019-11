അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് പ്രയ നടി കീര്‍ത്തി സുരേഷ്..മാതാപിതാക്കളായ സുരേഷ് കുമാറിന്റെയും മേനക സുരേഷ് കുമാറിന്റെയും വിവാഹ വാര്‍ഷിക ദിനമാണ് ഇത്. എന്നാല്‍ ഇരുവര്‍ക്കും വിവാഹ വാര്‍ഷികാശംസകള്‍ അല്ല താരം നേര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്.

മറിച്ച് മറ്റൊരു രഹസ്യം കൂടി പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. മേനകയുടെയും സുരേഷ് കുമാറിന്റെയും ജന്മദിനവും ഇതേ ദിവസമാണ്. പണ്ട് മുതലേ തന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഇക്കാര്യം പറയാന്‍ തനിക്ക് ഭയങ്കര ത്രില്ലായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കീര്‍ത്തി ഇരുവര്‍ക്കും ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്

"ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണുമ്പോള്‍ ഒരുപക്ഷേ ഞാന്‍ എന്റെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് വിവാഹവാര്‍ഷികം ആശംസിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷേ വിശ്വസിക്കൂ... ഈ ദിവസം എനിക്ക് കുറച്ചധികം സ്‌പെഷ്യലാണ്. ഞാന്‍ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോള്‍ എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഇക്കാര്യം പറയാന്‍ എനിക്ക് ത്രില്ലായിരുന്നു. എന്റെ മാതാപിതാക്കള്‍ വിവാഹവാര്‍ഷികം മാത്രമല്ല അവരുടെ പിറന്നാളും ഒന്നിച്ചാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അത്. അത് വളരെ നല്ലതല്ലേ...ഇനിയും ഒരുപാട് പിറന്നാളുകള്‍ ഒന്നിച്ച് ആഘോഷിക്കാന്‍ സാധിക്കട്ടെ...പിറന്നാളാശംസകള്‍ അച്ഛന്‍, അമ്മ.." മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് ആശംസകള്‍ അറിയിച്ച് ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് കീര്‍ത്തി കുറിച്ചു.

Content Highlights : Keerthi Suresh Wishes Parents Suresh Kumar And Menaka On Their Wedding Anniversary and Birthday