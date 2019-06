ബോളിവുഡില്‍ ഒരു കാലത്ത് ചൂടുപിടിച്ച വാര്‍ത്തയായിരുന്നു കത്രീന കൈഫ് - റണ്‍ബീര്‍ കപൂര്‍ പ്രണയം. തന്റെ ആദ്യ ചിത്രമായ സാവരിയ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം റണ്‍ബീര്‍ നടി ദീപിക പദുക്കോണുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഓം ശാന്തി ഓമിലൂടെ ദീപികയും ബോളിവുഡില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച സമയത്താണ് ഇരുവരും പ്രണയബദ്ധരാകുന്നത്. ആ ബന്ധം തകര്‍ന്നതിന് ശേഷമാണ് കത്രീന-റണ്‍ബീര്‍ പ്രണയം വാര്‍ത്തകളിലിടം പിടിക്കുന്നത്. 2013 ല്‍ തുടങ്ങിയ ബന്ധം 2016 ല്‍ വേര്‍പിരിഞ്ഞു.

പ്രണയത്തകര്‍ച്ചയില്‍ നിന്ന് താന്‍ ഒരുപാട് പാഠങ്ങള്‍ പഠിച്ചുവെന്ന് കത്രീന പറയുന്നു. പുതിയ ചിത്രമായ ഭാരത് എന്ന സിനിമയുടെ പ്രചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിമുഖത്തില്‍ നടി നേഹ ധൂപിയയോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കത്രീന.

'ജീവിതത്തെയും കരിയറിനെയും ഞാന്‍ നോക്കി കാണുന്ന രീതിയില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചു. ഞാന്‍ ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വരെ എത്തി നില്‍ക്കുന്നത്.

അതിനിടയിലാണ് പ്രണയം സംഭവിക്കുന്നത്. ജോലി അല്ലാതെ മറ്റൊരു വിഷയം എന്റെ ജീവിതത്തെ ഇത്ര ആഴത്തില്‍ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആ ബന്ധം ജീവന്‍ തന്നെയായിരുന്നു. അതിലായിരുന്നു എന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവന്‍. എന്നാല്‍ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോള്‍ എനിക്ക് കുറ്റബോധമില്ല. കാരണം അതില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ ഒരുപാട് പാഠങ്ങള്‍ പഠിച്ചു.

തനിക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വസമില്ലാത്ത സഹതാരം റണ്‍ബീര്‍ ആണെന്നും കത്രീന പറഞ്ഞു. നേഹ ധൂപിയയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു കത്രീന.'

പ്രണയ തകര്‍ച്ച ഒരിക്കലും കത്രീനയുടെയും റണ്‍ബീറിന്റെയും സിനിമാ ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചില്ല. അനുരാഗ് ബസു സംവിധാനം ചെയ്ത ജഗ്ഗാ ജാസൂസില്‍ ഇരുവരും പ്രധാനവേഷങ്ങളിലെത്തി. 2017 ലായിരുന്നു ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയത്. നടി ആലിയ ഭട്ടുമായി പ്രണയത്തിലാണ് റണ്‍ബീറിപ്പോള്‍.

Content HIghlights: Katrina Kaif, Ranbir Kapoor, actress says she lost trust in him, bharat movie promotion, salman khan