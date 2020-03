ലോകമാകെ കീഴ്‌പ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ തുരത്താന്‍ ഒരാള്‍ക്കേ കഴിയൂ. കരണ്‍ ജോഹറിന്റെ മകന്‍ യഷ് ആണ് അത് ആരെന്ന് പ്രവചിച്ചത്. അത് മറ്റാരുമല്ല, സാക്ഷാല്‍ അമിതാഭ് ബച്ചനു തന്നെ. ലോക് ഡൗണില്‍ വീട്ടില്‍ കഴിയുന്ന നേരത്ത് മകനുമായുള്ള സ്‌നേഹനിമിഷങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചിരിക്കയാണ് കരണ്‍ ജോഹര്‍.

അച്ഛനും മകനും തമ്മിലെ രസകരമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് വൈറലാകുന്നത്. കൊറോണയെ ഈ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാന്‍ ആര്‍ക്കാണ് കഴിയുകയെന്ന് കരണ്‍ മകനോടു ചോദിച്ചു. നിസ്സംശയം വന്നു, യഷിന്റെ മറുപടി. അമിതാഭ് ബച്ചനു മാത്രമേ കഴിയൂ. ആദ്യം ഒന്നു ഞെട്ടിയെങ്കിലും കരണ്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നു.

എങ്കില്‍ കൊറോണയെ ഓടിക്കാന്‍ പറഞ്ഞ് അമിതാഭ് ബച്ചനെ വിളിക്കട്ടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ബച്ചന്‍ വന്നോട്ടെ, പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്റെ മുറിയിലേക്ക് വരണ്ടയെന്നു പറഞ്ഞ് യഷ് സ്വന്തം മുറിയിലേക്ക് ഓടിക്കളഞ്ഞു. യഷിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍ ആലിയ ഭട്ട്, അനുഷ്‌ക ശര്‍മ്മ, അതിയാ ഷെട്ടി, ലിസ ഹെയ്ഡന്‍, നേഹ ധൂപ്പിയ തുടങ്ങിയവരെ മാത്രമല്ല, അഭിഷേക് ബച്ചനെയും കുടുകുടെ ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights : karan johar's son says only amitabh bachchan can take away corona instagram video