തന്റെ കുട്ടിക്കാല ചിത്രം പങ്കുവച്ച് ബോളിവുഡ് നടി കങ്കണ റണാവത്. 12 വയസുളളപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂർ പോയതിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് താരം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

"സ്കൂൾ ടൂറിനിടയിൽ പകർത്തിയ ചിത്രം, ഏതാണ് അമ്പലം എന്ന് ഓർമയില്ല. നൈന ദേവിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു., എന്തെങ്കിലും ഊഹമുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളേ.. എനിക്കപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വയസാണ്. ഇതെന്റെ അധ്യാപകൻ സതീഷ് ശുക്ല.. അതൊരു ചെറിയ സ്കൂൾ ആയിരുന്നു. ഹിൽ വ്യൂ സ്കൂൾ എന്നാണ് പേര്". ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് കങ്കണ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Here’s a major #throwback to school picnic, ummm don’t remember which temple is this,Naina Devi may be!! Any guesses Himanchalis? I must have been twelve here and that’s my teacher Satish Shukla ji, it was a small Hindi medium school in the valley called Hill View school 🙂 pic.twitter.com/02V5d3Sabe