കങ്കണ റണാവത്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത് പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തുന്ന മണികര്‍ണിക: ദി ക്വീന്‍ ഓഫ് ഝാന്‍സി വലിയ വിജയം നേടിയിരുന്നു. ഏറെ വിവാദങ്ങള്‍ക്കൊടുവിലാണ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയത്.

മണികര്‍ണിക പുറത്തിറങ്ങി ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ പിന്നിടുമ്പോള്‍ ചിത്രത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു ദൃശ്യം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. കുതിരപ്പുറത്തിരുന്നു കൊണ്ടുള്ള കങ്കണയുടെ ഒരു സംഘട്ടനരംഗമാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ചിരി പടർത്തുന്നത് എന്താണെന്നാല്‍ സഹതാരങ്ങള്‍ യഥാര്‍ഥ കുതിരയെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ഒരു ഡമ്മി കുതിരയെയാണ് കങ്കണ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ രംഗം വന്‍ തോതില്‍ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെ പരിഹാസങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് കങ്കണ.

ഇറങ്ങുംമുൻപ് തന്നെ വലിയ വിവാദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മണികര്‍ണികയുടെ പേരിൽ. ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് കങ്കണയും സംവിധായകന്‍ കൃഷ് ജഗര്‍ലാമുടിയും ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. തുടക്കത്തില്‍ കൃഷ് ആയിരുന്നു മണികര്‍ണികയുടെ സംവിധായകന്‍. എന്നാല്‍ കങ്കണയുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹം ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറി. പിന്നീട് കങ്കണ തന്നെ സംവിധാനം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.

