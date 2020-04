മലയാളികൾക്കെന്നും കാളിദാസ് ജയറാം പ്രിയപ്പെട്ട കണ്ണനാണ്. സത്യൻ അന്തിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളിലൂടെയാണ് കാളിദാസ് സിനിമയിലെത്തുന്നത്. ജയറാം നായകനായെത്തിയ ചിത്രത്തിൽ ലക്ഷ്മി ​ഗോപാലസ്വാമിയായിരുന്നു നായിക . സീതാലക്ഷ്മി എന്നായിരുന്നു ലക്ഷ്മി ഗോപാലസ്വാമിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്. ഇരുവരുടെയും മകനായാണ് കാളിദാസ് വേഷമിട്ടത്.

20 വർഷങ്ങൾക്ക്സ മുമ്പുള്ള ഒരു വിഷു നാളിലാണ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ ഓർമ ആരാധകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് കാളിദാസ്.

സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ നടന്ന ഒരു രസകരമായ സംഭവം സത്യൻ അന്തിക്കാട് മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേ സംഭവമാണ് സിനിമയുടെ പരസ്യത്തിനായും ഉപയോഗിച്ചത്. അന്നത്തെ ആ പരസ്യം പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് കാളിദാസ്.

“സീതാലക്ഷ്മിയെ നോക്കി ഇടറിയ ശബ്ദത്തിൽ ജയറാം കാളിദാസിനോട് പറഞ്ഞു ‘മോനേ, ഇതാണ് നിന്റെ അമ്മ!’ ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ മകന്റെ അഭിനയം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കണ്ടു നിന്ന പാർവ്വതിയെ ചൂണ്ടി കാളിദാസ്‌ ചോദിച്ചു, ‘അച്ഛാ, അതല്ലേ എന്റെ അമ്മ..?'”പോസ്റ്ററിൽ പറയുന്നു.

ജയറാം, കാളിദാസ്, ലക്ഷ്മി ഗോപാലസ്വാമി എന്നിവരെ കൂടാതെ ലാലു അലക്സ്, ഭാനുപ്രിയ, കാവ്യ മാധവൻ, ലെന, സിദ്ദിഖ് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാനവേഷങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നു.സിബി മലയിലിന്റെ സംവിധാനത്തിലൊരുങ്ങിയ എന്റെ വീട് അപ്പൂന്റേം എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് കാളിദാസ് പിന്നീട് വേഷമിട്ടത്. ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് ദേശീയ പുരസ്കാരവും കാളിദാസിനെ തേടിയെത്തി.

പിന്നീട് പൂമരം എന്ന എബ്രിഡ് ഷൈൻ ചിത്രത്തിലൂടെ നായകനായാണ് കാളിദാസ് രണ്ടാം വരവ് നടത്തിയത്. ജാക്ക് ആൻഡ് ജിൽ ആണ് കാളിദാസിന്റെ പുതിയ ചിത്രം

