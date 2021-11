കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ബോളിവുഡിന്റെ കിങ്ങ് ഖാൻ,ഷാരൂഖ് തന്റെ 56ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചത്. ആരാധകരും സഹപ്രവർത്തകരുമടക്കം നിരവധി പേർ ഷാരൂഖിന് ആശംസകൾ നേർന്ന് രം​ഗത്തെത്തിയെങ്കിലും ഒരാളുടെ അസാന്നിധ്യം വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരുന്നു. ഷാരൂഖിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും നടിയുമായ കജോൾ താരത്തിന് ആശംസകൾ നേരാതിരുന്നത് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ എന്തുകൊണ്ട് താൻ ഷാരൂഖിന് ആശംസകൾ നേർന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കജോൾ. ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാമിൽ ആരാധകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു കജോൾ. 'ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ആശംസയാണ് ഞാൻ നേരേണ്ടത്, മകൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സഫലമായതായി ഞാൻ കരുതുന്നു'. എന്നാണ് കജോൾ മറുപടി നൽകിയത്.

മയക്കുമരുന്ന് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായിരുന്ന ഷാരൂഖിന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാൻ ജയിൽമോചിതനായി തിരിച്ചെത്തിയതും കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു. 22 ദിവസത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷമാണ് ആര്യൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്.

ആര്യന്റെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ ബോളിവുഡിലെ സഹപ്രവർത്തകിൽ പലരും ഷാരൂഖിന് പരസ്യപിന്തുണയുമായി രം​ഗത്തെത്തിയപ്പോഴും കജോൾ മൗനം പാലിച്ചതും ആരാധകരെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു.



