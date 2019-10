തെന്നിന്ത്യന്‍ താരങ്ങളായ പ്രഭാസും അനുഷ്‌ക ഷെട്ടിയും പ്രണയത്തിലാണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങളേറെയായി. ബാഹുബലി ആദ്യഭാഗം പുറത്തിറങ്ങിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഗോസിപ്പുകള്‍ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് രണ്ടാംഭാഗം ഇറങ്ങിയതോടെ പ്രചരണങ്ങള്‍ ശക്തമായി. അനുഷ്‌കയും പ്രഭാസും തങ്ങള്‍ സുഹൃത്തുക്കളാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും ഗോസിപ്പുകള്‍ക്ക് യാതൊരു കുറവുമുണ്ടായില്ല.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടിക്കിടെ പ്രഭാസിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ കാജല്‍ അഗര്‍വാളിനോട് പ്രഭാസ്-അനുഷ്‌ക വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. ഇതെക്കുറിച്ച് കാജല്‍ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ...

ബാഹുബലിക്ക് ശേഷം പ്രഭാസ്-അനുഷ്‌ക ജോടി പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തില്‍ ചേക്കേറി. അനുഷ്‌ക സുന്ദരിയാണ്. അതിലുപരി കഴിവുള്ള അഭിനേത്രിയും. അവര്‍ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. എന്നാണ് ഈ ഗോസിപ്പുകള്‍ അവസാനിക്കുക എന്നത് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇവരില്‍ ആരെങ്കിലും ഒരാള്‍ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് വരെ അത് തുടര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കും.

പിന്നീട് കാജലിന്റെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് അവതാരിക ചോദിച്ചു. ഭര്‍ത്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഒട്ടേറെക്കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും സ്നേഹം, കരുതല്‍ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ആത്മീയതയിലും താത്പര്യമുള്ളയാളായിരിക്കണം അയാളെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

സിനിമയില്‍ ആരെയാണ് വിവാഹം ചെയ്യാന്‍ താല്‍പര്യമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ കാജല്‍ പ്രഭാസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് കാണികളില്‍ ചിരിപടര്‍ത്തി.

ഉടനെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്നും ആത്മീയകാര്യങ്ങളില്‍ വളരെയേറെ താത്പര്യമുള്ളയാളായതിനാല്‍ താനെന്നും യാത്രചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ശിവന്റെ ചെറിയൊരു പ്രതിമ കൂടെ കൊണ്ടുപോവാറുണ്ടെന്നും കാജല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

