മലയാളികളുടെ ഇഷ്ടനായികയായിരുന്നു ജ്യോതിർമയയിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുന്നത്. തല മൊട്ടയടിച്ചുള്ള താരത്തിന്റെ ചിത്രം സംവിധായകനും ജ്യോതിർമയിയുടെ ഭർത്താവുമായ അമൽ നീരദാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് അമൽ ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഏറെ നാളായി ജ്യോതിർമയി പൊതുവോദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും താരം സജീവമല്ല. അതിനാൽ തന്നെ താരത്തിൻെറ ഈ പുതിയ ലുക്ക് ഏതെങ്കിലും ലോക്ക്ഡൗൺ ചലഞ്ചിന്റെ ഭാ​ഗമാണോ എന്നാണ് ആരാധകർ ചോദിക്കുന്നത്.

2000-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പൈലറ്റ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ജ്യോതിർമയി സിനിമയിലെത്തുന്നത്. പിന്നീട് നിരവധി ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാ​ഗമായി. 2012-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഹൗസ്ഫുള്ളിലാണ് അവസാനമായ വേഷമിട്ടത്.

2015 ഏപ്രിൽ നാലിനാണ് ജ്യോതിർമയിയും അമൽ നീരദും വിവാഹിതരാകുന്നത്.

