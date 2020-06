ഓര്‍ത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപിടി വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ മലയാളികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ നടനാണ് ജയസൂര്യ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോയ് താക്കോല്‍ക്കാരനും റാവുത്തറും ഷാജി പാപ്പനും അക്ബറും മെന്റലിസ്റ്റ് ജോണ്‍ ഡോണ്‍ബോസ്‌കോയുമെല്ലാം ഈ കൊറോണക്കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുകയായിരിക്കും? അങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൗണിനിടയില്‍ തോന്നിയ കൗതുകം ക്രിയാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് താരം.

കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം ലോക്ക്ഡൗണില്‍ തിരക്കിലാണെന്നാണ് ജയസൂര്യയുടെ കണ്ടുപിടിത്തം. ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വീഡിയോ രൂപത്തിലാക്കി പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് നടന്‍. മകന്‍ അദ്വൈത് ജയസൂര്യയാണ് വീഡിയോയുടെ എഡിറ്റിങ്.

'ഞാന്‍ ചെയ്ത ചില കഥാപാത്രങ്ങള്‍ കൊറോണ കാലത്ത് ഇപ്പോ എന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും??? ചുമ്മാ ഒരു കൗതുകം... നോക്കാല്ലേ...', എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ജയസൂര്യ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിരവധി പ്രതികരണങ്ങളാണ് താരത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ആശയം കലക്കി, ഇത് കലക്കി, പുലിവാല്‍ കല്യാണത്തിലെ ഹരികൃഷ്ണന്‍ പടക്കകട തുടങ്ങിയോ എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു പോസ്റ്റിന്റെ കമ്മന്റുകള്‍.

