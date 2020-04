ബോളിവുഡ് നടി ശ്രീദേവിയുടെയും നിര്‍മാതാവ് ബോണി കപൂരിന്റെയും മക്കളാണ് ജാന്‍വിയും ഖുശിയും. രണ്ടുപേരുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ള തമാശകള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രശ്‌സതമാണ്.

ലോക്ക്ഡൗണിനിടയിലെ പുതിയ തമാശയുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാളും. ടിക് ടോകില്‍ വൈറലായികൊണ്ടിരിക്കുന്ന 'ഹൂസ് മോര്‍ ലൈക്ക്‌ലി ചലഞ്ച്' ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവർ. ആര്‍ക്കാണ് കൂടുതല്‍ സാധ്യത എന്നതാണ് ചലഞ്ച് കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒറ്റ വാക്കില്‍ ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പോള്‍ അതിനോട് കൂടുതല്‍ സാമ്യം ആര്‍ക്കെന്നതാണ് വീഡിയോയില്‍ കാണിക്കുക.

ആരാദ്യം കല്യാണം കഴിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍, രണ്ടുപേരും ഖുശിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. ആര്‍ക്ക് ആദ്യം കുട്ടികള്‍ ഉണ്ടാകും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴും രണ്ടുപേരുടെയും ഉത്തരം ഖുശിയായിരുന്നു.

നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്, എല്ലാത്തിലും രണ്ടുപേര്‍ക്കും ഒരേ ചിന്തയാണുണ്ടായത്. ഫാഷന്‍ സെന്‍സ് ആര്‍ക്കാണ് കൂടുതല്‍ എന്ന് ചോദ്യത്തിനും ഖുശിയുടെ നേരെയായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ചൂണ്ടിയത്. അവസാനം ആരാണ് കൂടുതല്‍ പൈസ ചെലവാക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മാത്രം അത് ജാന്‍വിയാണെന്ന് രണ്ടുപേരും സമ്മതിച്ചു.

ശ്രീദേവിയുടെയും ബോണി കപൂറിന്റെയും മൂത്ത മകളാണ് ഖുശി കപൂര്‍, നടിയും കൂടിയായ ജാന്‍വി കപൂര്‍ ഇളയമകളാണ്. ജാന്‍വി കപൂര്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വളരെ ആക്ടീവായ ഒരാളാണ്. ഖുശിക്കൊപ്പവും സുഹൃത്തുകള്‍ക്കുമൊപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്‍സ്റ്റയില്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാറുണ്ട്.

