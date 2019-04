മലയാളത്തിന്റെ ബേബിയായി വന്ന് പ്രിയങ്കരിയായ നായികയായി മാറിയ താരമാണ് ശാലിനി. മലയാളത്തില്‍ താരം വേഷമിട്ട ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ആരാധകര്‍ ഇരുകയ്യും നീട്ടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്.. പിന്നാലെ തമിഴിനും പ്രിയങ്കരിയായി മാറി താരം. ഒടുവില്‍ ആരാധകരുടെ സ്വന്തം തല അജിത്തിന്റെ ജീവിത നായികയുമായി. തുടര്‍ന്ന് അഭിനയത്തോട് വിട പറഞ്ഞ താരം ഇന്ന് അജിത് എന്ന നടന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായി നിലകൊള്ളുകയാണ്.

1999ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ അമര്‍ക്കളം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിലാണ് അജിത്തും ശാലിനിയും പ്രണയത്തിലാകുന്നത്. എന്നാല്‍ ഒരു സിനിമാതാരത്തെ ഒരിക്കലും വിവാഹം ചെയ്യരുതെന്ന് അജിത്തിനെ താന്‍ വിലക്കിയിരുന്നെന്ന് തുറന്ന് പറയുകയാണ് നടനും സംവിധായകനും അജിത്തിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുമായ രമേശ് കന്ന. ഒരു തമിഴ് ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് രമേശിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍

"അമര്‍ക്കളത്തില്‍ അജിത്തിനൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹം ശാലിനിയുമായി പ്രണയത്തിലാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഇതൊന്നുമറിയാതെ ഒരു സുഹൃത്തെന്ന നിലയില്‍ ഒരിക്കലും ഒരു നടിയെ വിവാഹം ചെയ്യരുതെന്നും അത് ഡിവോഴ്സില്‍ അവസാനിക്കുമെന്നുമൊക്കെ ഞാന്‍ അജിത്തിനെ ഉപദേശിച്ചു. ഒരു സാധാരണ പെണ്‍കുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്യൂ, അതാണ് ജീവിതത്തിന് നല്ലതെന്നും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. ചെറുചിരിയോടെ അജിത്ത് അതെല്ലാം കേള്‍ക്കുകയും തല കുലുക്കുകയും ചെയ്തു.

ഞാന്‍ അജിത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ട് അമര്‍ക്കളത്തിന്റെ സംവിധായകന്‍ സരണ്‍ ദൂരെ മാറി നില്‍ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച് എന്താണ് സംസാരിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാന്‍ ഉപദേശത്തെകുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോള്‍, അദ്ദേഹം ശാലിനിയും അജിത്തും തമ്മില്‍ പ്രണയത്തിലാണെന്നും വിവാഹിതരാകാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതായും വെളിപ്പെടുത്തി. അത് കേട്ട് ഞാന്‍ ഷോക്കായി പോയി"-രമേശ് പറയുന്നു.

പിന്നത്തെ വര്‍ഷം നടന്ന അജിത് ശാലിനി വിവാഹത്തില്‍ താന്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നെന്നും ആ കുടുംബവുമായി തനിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളതെന്നും രമേശ് പറയുന്നു.

Content Highlights : I warned Ajith not to marry an actress Ramesh Kanna Thala Ajith Shalini Marriage Family