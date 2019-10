മലയാളികള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളാണ് മഞ്ജു വാര്യര്‍, ഗീതു മോഹന്‍ദാസ്, പൂര്‍ണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത് എന്നിവര്‍. സിനിമയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായ മൂവരും തങ്ങളുടെ സൗഹൃദ നിമിഷങ്ങള്‍ ആരാധകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു നിമിഷം പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗീതു മോഹന്‍ദാസ്.

ഗീതു സംവിധാനം ചെയ്ത മൂത്തോന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജിയോ മാമി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില്‍ ഉദ്ഘാടന ചിത്രമായി പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

മൂത്തോന്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ടെന്‍ഷന്‍ കയറിയ തനിക്ക് ധൈര്യം പകര്‍ന്നത് മഞ്ജുവും പൂര്‍ണിമയുമാണെന്ന് ഗീതു പറയുന്നു. എന്റെ മാലാഖമാര്‍ എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടെയാണ് ഗീതു മഞ്ജുവിനും പൂര്‍ണിമയ്ക്കും ഒപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്.

ഇതിന് മുന്‍പും പല അവസരങ്ങളിലും ഈ സൗഹൃദമാണ് തങ്ങളുടെ ബലമെന്ന് മൂവരും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ജന്മദിനങ്ങളിലും മറ്റ് വിശേഷാവസരങ്ങളിലും കൂട്ടുകാരികള്‍ക്ക് ആശംസ നേര്‍ന്നുകൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പുകള്‍ ഈ സൗഹൃദത്തിന്റെ ആഴം തെളിയിക്കുന്നതാണ്.

മുൻപ് ഗീതു മോഹന്‍ദാസിന് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നുകൊണ്ട് മഞ്ജുവാര്യര്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ച വാക്കുകള്‍ അത്തരത്തിലൊന്നാണ്..

"ഗീതു, പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍...! എനിക്കു നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ്. നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും, നീയെന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്താണ്."ഗീതുവിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് മഞ്ജു കുറിച്ചു.

നിവിന്‍ പോളിയെ നായകനാക്കി ഗീതു സംവിധാനം ചെയ്ത മൂത്തോന് ടൊറന്റോ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ചലച്ചിത്രമേളകളില്‍ വലിയ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്. ചിത്രം തിയ്യറ്റർ റിലീസിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. തന്റെ കന്നി തമിഴ് ചിത്രം അസുരൻ വൻ വിജയമായ സന്തോഷത്തിലാണ് മഞ്ജു വാര്യർ. ധനുഷ് നായകനായെത്തിയ അസുരൻ സംവിധാനം ചെയ്തത് വെട്രിമാരനാണ്. പതിനെട്ട് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വൈറസ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ മടങ്ങിവരവ്. രാജീവ് രവി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന തുറമഖം ആണ് പൂർണിമയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം.

