സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വന്‍ തരംഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ് ഫേസ് ആപ്പ്. പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോയിലെ ചര്‍മ്മത്തില്‍ പ്രായം വര്‍ധിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്ന പുതിയ ആപ്പ് ആണിത്. സാധാരണക്കാര്‍ മുതല്‍ സിനിമാതാരങ്ങള്‍ വരെ ഈ ആപ്പിനു പിറകെയാണിപ്പോള്‍. വയസ്സായാല്‍ തങ്ങളെക്കാണാന്‍ എങ്ങനെയുണ്ടാകുമെന്ന ആകാംക്ഷയില്‍ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫോട്ടോകള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്ത് താരങ്ങള്‍ ആരാധകരെ ഞെട്ടിക്കുന്നു.

ടൊവിനോ തോമസ്‌, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍, വിനയ് ഫോര്‍ട്ട്, ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍, ഷെയ്ന്‍ നിഗം, നമിതാ പ്രമോദ്, അനു സിത്താര, സംയുക്താ മേനോന്‍, ആന്റണി വര്‍ഗീസ്, ജയസൂര്യ, ജോജു ജോര്‍ജ് തുടങ്ങി സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ സജീവമായ നിരവധി പേരാണ് 'വയസ്സായ' ഫോട്ടോകള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

അതേ സമയം ഹരീഷ് കണാരന്‍, നടനും അവതാരകനുമായ ആദില്‍ ഇബ്രാഹിം എന്നിവര്‍ മെഗാസ്റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടിയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് പങ്കുവെച്ചത്. ഇരുവരും ഫോട്ടോയില്‍ 'വാര്‍ധക്യ'ത്തിലെത്തി നില്‍ക്കുന്നവരായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും മമ്മൂട്ടി ഇരു ചിത്രങ്ങളിലും ഒരുപോലെയിരിക്കുന്നു. ഫേസ് ആപ്പ് തനിക്കു മാത്രമേ ശരിയായുള്ളൂവെന്നും കൂടെ നില്‍ക്കുന്ന മറ്റേയാള്‍ക്ക് പ്രായം ഒരു വിഷയമേ അല്ലാത്തതാകും ഇതിനു കാരണമെന്നും ആദില്‍ മമ്മൂട്ടിയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രത്തിന് അടിക്കുറിപ്പെഴുതിയിരിക്കുന്നു.

എന്നാല്‍ ഇതില്‍ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് സംവിധായകന്‍ രഞ്ജിത്ത് ശങ്കറിന്റെ ഫോട്ടോ. പ്രായം കുറഞ്ഞ് കോളേജ് കുമാരനായി നില്‍ക്കുന്ന സ്വന്തം ഫോട്ടോയാണ് രഞ്ജിത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights : film stars try face app, celebrities get aged by an application