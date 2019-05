ദംഗല്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സില്‍ ഇടം നേടിയ താരമാണ് ഫാത്തിമ സന ഷെയ്ക്ക്. ആമീര്‍ ഖാന്‍ പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തിയ തഗ്‌സ് ഓഫ് ഹിന്ദോസ്ഥാനായിരുന്നു ഫാത്തിമയുടെ അടുത്ത ചിത്രം. തഗ്‌സ് ഓഫ് ഹിന്ദോസ്ഥാന്‍ ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ തകര്‍ന്നുവെങ്കിലും ചിത്രത്തില്‍ ഫാത്തിമയുടെ വേഷം ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഫാത്തിമ ഇപ്പോള്‍ വാര്‍ത്തകളിലിടം നേടുന്നത് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രത്തിന്റെ പേരിലാണ്. ഫ്‌ലോറിഡയില്‍ അവധിയാഘോഷിക്കുന്ന താരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിന്നു. പുണ്യ റമദാന്‍ മാസത്തില്‍ വ്രതം നോല്‍ക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് ഫാത്തിമക്ക് നേരേ ഒരു കൂട്ടര്‍ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. ഫാത്തിമയുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെയും ഇതോടൊപ്പം വിമര്‍ശിക്കുകയാണ്. ഫാത്തിമയെ പിന്തുണച്ചും ഒട്ടവധി പേര്‍ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടരുതെന്നും വ്രതമെടുക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രാണെന്നും ഇക്കൂട്ടര്‍ വാദിക്കുന്നു.

വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ച ഒരാള്‍ മറുപടിയും നല്‍കി. ഇത് വലിയ പ്രശ്‌നമായി തോന്നുന്നുവെങ്കില്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ വരേണ്ടെന്നും തന്നെ അണ്‍ഫോളോ ചെയ്യാമെന്നും ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു.

നേരത്തേ ബിക്കിനിയണഞ്ഞ ഫാത്തിമയുടെ ചിത്രത്തിനെതിരേയും ചിലര്‍ ഉറഞ്ഞു തുള്ളിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്തരം വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഫാത്തിമ കാര്യമായി എടുക്കാറില്ല.

