നടന്‍ ബാലു വര്‍ഗീസിന്റെയും നടിയും മോഡലുമായ എലീന കാതറിന്റെയും വിവാഹറിസപ്ഷന് തിളങ്ങി ആസിഫ് അലിയുടെ ഭാര്യ സമ. സമയും സുഹൃത്തുക്കളും കിടിലന്‍ നൃത്തച്ചുവടുകളുമായി വേദി കീഴടക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോള്‍ ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ തരംഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

റിസപ്ഷന്‍ വേദിയില്‍ വധുവിനും വരനുമൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോയെടുപ്പ് ചടങ്ങിനു പിന്നാലെയാണ് ഡാന്‍സ് അരങ്ങേറിയത്. സമയുടെ ഡാന്‍സ് കണ്ട് ആസിഫ് അലിയെ പ്രശംസിച്ച്‌ നിരവധി പേരാണ് കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 'ഭാര്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കുന്ന നല്ല ഭര്‍ത്താവാണ് താങ്കള്‍' എന്നെല്ലാമുള്ള പ്രശംസകളാണ് ആസിഫ് അലിയ്ക്ക് ആരാധകര്‍ നല്‍കുന്നത്.

ബാലു വര്‍ഗീസുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്നവരാണ് ആസിഫ് അലിയും സമയും. വിവാഹച്ചടങ്ങിനു മാത്രമല്ല റിസപ്ഷനും നേതൃത്വം നല്‍കിക്കൊണ്ടു തന്നെ ആസിഫും സമയും ആദ്യാവസാനം ബാലുവിനും എലീനയ്ക്കും ഒപ്പം തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. ബാലുവിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായ ഗണപതിയും അര്‍ജുന്‍ അശോകനും കുടുംബസമേതമെത്തിയിരുന്നു.

വല്ലാര്‍പാടത്തെ ആല്‍ഫാ ഹോറിസണ്‍ ഹോട്ടലില്‍ വച്ചാണ് റിസപ്ഷന്‍ ചടങ്ങുകള്‍ നടന്നത്. ഗണപതി, ലാല്‍ ജൂനിയര്‍, പൊന്നമ്മ ബാബു, വിജയരാഘവന്‍, ഷെബിന്‍ ബെന്‍സണ്‍, റിമ കല്ലിങ്കല്‍, ഹണി റോസ്, വിനയ് ഫോര്‍ട്ട്, അനുശ്രീ, നീരജ് മാധവ്, ശബരീഷ് വര്‍മ്മ, സിജു വില്‍സണ്‍, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, സണ്ണി വെയ്ന്‍, ആന്റണി വര്‍ഗീസ് തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിനെത്തിയിരുന്നു.

