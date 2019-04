ഒരുപാട് ആരാധകരുള്ള ഗായകനാണ് നിക്ക് ജോനാസ്. ഇന്ത്യയില്‍ നിക്ക് പ്രശ്‌സതനാവുന്നത് ബോളിവുഡ് നടി പ്രിയങ്ക ചോപ്രയുടെ ഭര്‍ത്താവ് എന്ന നിലയിലാണ്. മൂന്ന് മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെയും നിക്കിന്റെയും വിവാഹം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കയിലെ അറ്റ്‌ലാന്റയില്‍ ജോനാസ് സഹോദരന്‍മാരുടെ സംഗീതനിശയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വലിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ജോനാസ് സഹോദരന്‍മാര്‍ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഷോ ചെയ്യുന്നത്. അതിനിടെയുണ്ടായ ഒരും സംഭവം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുന്നു.

പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമ മുറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ ഒരു ആരാധിക നിക്കിന് നേരേ ബ്രാ എറിഞ്ഞു. അത് വന്ന് വീണത് പ്രിയങ്കയുടെ മുന്നിലും. നിലത്തു വീണ ബ്രാ പ്രിയങ്ക എടുത്ത് നിക്കിന് നല്‍കി. ആരാധികയോട് പ്രിയങ്ക ദേഷ്യപ്പെടുമെന്നാണ് ചിലര്‍ കരുതിയത്. എന്നാല്‍ പ്രിയങ്കയുടെ പ്രതികരണം തങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞുവെന്നാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

പ്രിയങ്കയും നിക്കും വേര്‍പിരിയുകയാണെന്ന തരത്തില്‍ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു അമേരിക്കന്‍ മാസികയാണ് ഇവര്‍ക്കിടയില്‍ അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ പ്രചരണങ്ങള്‍ തികച്ചും വ്യാജമാണെന്ന് പ്രിയങ്കയുടെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റുകളില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്.

