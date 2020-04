ലോക്ഡൗണിനിടയ്ക്ക് ഈസ്റ്റര്‍ വന്നപ്പോള്‍ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയും ആരവങ്ങള്‍ മുഴക്കിയും വീട്ടിലിരുന്ന് ആഘോഷിക്കുകയാണ് സിനിമാതാരങ്ങളും.

മകള്‍ നക്ഷത്ര ഉണ്ടാക്കിയ മഴവില്ലഴകിലുള്ളൊരു കേക്കിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ പൂര്‍ണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതൊരു കൊടുങ്കാറ്റിനു ശേഷവും മഴവില്ല് വിരിയുമെന്ന പോലെ ഈ ചീത്ത സമയവും കടന്നു പോകുമെന്നും നല്ല കാലം വരുമെന്നുമുള്ള സന്ദേശം പകര്‍ന്നുകൊണ്ട് റെയിന്‍ബോ കേക്കാണ് പ്രാര്‍ഥന നിര്‍മ്മിച്ചത്.

'നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതൊരു കൊടുങ്കാറ്റു പോലുള്ള അവസ്ഥയ്ക്കുമൊടുവില്‍ ഒരു മഴവില്ലു വിരിയും. ഈ കാലം കടന്നു പോകാന്‍ ധൃതിയായി.. ഇത് ഈസ്റ്ററിന് നക്ഷത്ര ബേക്ക് ചെയ്ത റെയിന്‍ബോ കേക്കാണ്. ഏവര്‍ക്കും ഹാപ്പി ഈസ്റ്റര്‍..' എന്നൊരു കുറിപ്പോടെയാണ് പൂര്‍ണിമയുടെ പോസ്റ്റ്.

Content Highlights : easter cake by prarthana indrajith and poornima in lockdown