ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്റെയും ഭാര്യ അമാലിന്റെയും കണ്‍മണിയായ മറിയം അമീറ സല്‍മാന്റെ ജന്മദിനമാണിന്ന്. മകള്‍ക്ക് മനോഹരമായൊരു ആശംസാസന്ദേശം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ ദുല്‍ഖര്‍. മകളുടെ കുഞ്ഞു കുസൃതികള്‍ കണ്ടു മതിവന്നിട്ടില്ലെന്നും പെട്ടെന്നു വളര്‍ന്നു പോയെന്നും സങ്കടപ്പെടുകയാണ് ദുല്‍ഖര്‍. ഇത്ര പെട്ടെന്നു വളരല്ലേയെന്നു മകളോടു തന്നെ പരാതി പറയുന്നു.

'ഹാപ്പി ബര്‍ത്ത്‌ഡേ ഡാര്‍ലിങ് ... നിന്റെ പ്രായത്തിനൊത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്നോടൊപ്പം ചേരുമ്പോള്‍ നീ പറയുന്നു, ഞാനിപ്പോള്‍ വലിയ കുട്ടിയായെന്ന്. നീ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്നാണ് നീ വളരുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ നല്ലപോലെ സംസാരിക്കുന്നുമുണ്ട്. മൂന്നു വയസ്സുകാരിയായ വലിയ പെണ്‍കുട്ടിയായി നീ. രാജകുമാരിയെ പോലെ സുന്ദരിയായി. നീ നിന്റേതായ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കളിക്കുന്നു. ഞങ്ങള്‍ക്ക് കഥകള്‍ പറഞ്ഞു തരുന്നു. സ്വന്തമായി നടക്കുന്നു. ഓടുന്നു. ചാടാന്‍ പഠിക്കുന്നു. അതെ നീ ഇപ്പോള്‍ വലിയ കുട്ടിയായി.

നീ പതുക്കെ വലുതായാല്‍ മതിയെന്നു തോന്നുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുവാവയായിരിക്കൂ. നിന്നെ ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോള്‍ എങ്ങനെയായിരുന്നോ അങ്ങനെ. നിന്റെ കരച്ചില്‍ കേട്ടപ്പോള്‍ നിന്നെ കൈയിലെടുത്തപ്പോള്‍ നീ എങ്ങനെയായിരുന്നോ അങ്ങനെ. കുഞ്ഞുവാവയായി നിന്നെ കണ്ടു മതിയായില്ല. എന്നും നീ ഞങ്ങള്‍ക്ക് കുഞ്ഞുവാവ തന്നെയാണ്. നീ വലുതായെന്ന് ഈ ലോകം മുഴുവന്‍ പറഞ്ഞാലും.. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വലുതാകല്ലേ.. കുഞ്ഞുവാവയായിരിക്കൂ നീ.'

2017 മെയ് അഞ്ചിനാണ് ദുല്‍ഖറിനും അമാലിനും പെണ്‍കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത്. 2011ലായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം.

Content Highlights : dulquer salmaan instagram post about daughter marie on her birthday amal sufiya