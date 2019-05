പൊതു സമൂഹത്തിലെപ്പോലെ തന്നെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും 'സദാചാര' ഉപദേശവുമായി എത്തുന്നവര്‍ സജീവമാണ്. സ്വന്തം ജീവിതത്തില്‍ നടപ്പാക്കിയാല്‍ പോര മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യതയിൽ ഇടപെട്ട് അഭിപ്രായം പറയുകയും അവര്‍ തങ്ങളെ അനുസരിക്കണമെന്ന് വാശിപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അവരില്‍ ചിലര്‍. അക്കൂട്ടത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍, പ്രത്യേകിച്ച് നടിമാര്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് താഴെ അശ്ലീല കമന്റുകളും ഉപദേശങ്ങളുമായി എത്തുന്നവരുമുണ്ട്.

ഹാപ്പി വെഡ്ഡിങ്, മാച്ച് ബോക്‌സ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് പരിചിതയായ ദൃശ്യ രഘുനാഥ് തന്റെ ഒരു ചിത്രം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അതിന് ഒരാള്‍ നല്‍കിയ കമന്റും അതിന് ദൃശ്യ നല്‍കിയ മറുപടിയുമാണ് ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചയാവുന്നത്.

'എന്തിനാണ് പെങ്ങളെ സ്വയം നാണംകെടുന്നത്, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം അഭിമാനത്തോടെ സൂക്ഷിക്കൂ എന്ന ഉപദേശവുമായാണ് ഒരാള്‍ രംഗത്തെത്തിയത്. ഇതിന് ദൃശ്യ നല്‍കിയ മറുപടി ഇങ്ങനെ. 'സഹോദരാ, ഞാന്‍ ബിക്കിനി ധരിച്ചാണോ കിടക്കുന്നത്, അല്ലല്ലോ? വേണ്ടതെല്ലാം മറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അവയവം സ്വാഭാവികമാണ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും. അത് മുറിച്ച് കളയാന്‍ പറ്റില്ലല്ലോ, മറച്ചുപിടിക്കാവുന്ന രീതിയില്‍ അത് മറച്ചുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കൂ- ദൃശ്യ മറുപടി നല്‍കി.

എന്തായാലും ഉപദേശകന് കുറിക്ക് കൊള്ളുന്ന മറുപടി നല്‍കിയ ദൃശ്യയെ അഭിനന്ദിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകള്‍ രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആയിരത്തോളം അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്ന് ആ ഒരൊറ്റ കമന്റിന് ഒട്ടനവധി പേര്‍ മറുപടി നല്‍കി.

Content Highlights: drishya raghunath actress fitting replay for a man. for bad comment on latest photo. happy wedding, matchbox malayalam movie fame