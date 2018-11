സിനിമയില്‍ നിന്നും വിട്ടു നില്‍ക്കുകയാണെങ്കിലും ആരാധകര്‍ക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രിയങ്കരിയാണ് നടി ദിവ്യ ഉണ്ണി. സാമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ സജീവമായ താരം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും മറ്റും ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദിവ്യ പങ്കുവച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ വൈറലാകുന്നത്.

മക്കള്‍ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രമാണ് ദിവ്യ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഭര്‍ത്താവ് അരുണ്‍ കുമാറിനെ ചിത്രത്തില്‍ കാണാനില്ലായിരുന്നു. ചിത്രം പകര്‍ത്തിയ ഭര്‍ത്താവിനെക്കൂടി കാണാന്‍ സൂം ചെയ്തു നോക്കിയാല്‍ മതിയെന്ന് ദിവ്യ പറയുന്നുണ്ട്. കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വച്ച് നില്‍ക്കുന്ന ദിവ്യയുടെ ചിത്രത്തില്‍ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന അരുണും പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യു.എസിലെ ടെക്സാസില്‍ അവധിയാഘോഷത്തിന് എത്തിയപ്പോള്‍ പകര്‍ത്തിയ ചിത്രങ്ങളാണിത്.

തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ് ദിവ്യയുടെ ഭര്‍ത്താവ് അരുണ്‍കുമാര്‍ മണികണ്ഠന്‍. ഈ വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം.

Content Highlights : divya unni with family pictures divya unni husband and kids pics goes viral divya unni actress