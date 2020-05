കുട്ടിക്കാല ചിത്രം പങ്കുവച്ച് നടി ദിവ്യ ഉണ്ണി. താൻ നാലാം വയസിൽ നൃത്ത അരങ്ങേറ്റത്തിന് പകർത്തിയ ചിത്രവും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നൃത്തം ചെയ്തതതിന്റെ ചിത്രവുമാണ് താരം പങ്കുവച്ചത്.

പൊന്നേത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില്‍ നാലാം വയസിൽ അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയപ്പോഴുള്ള ഫോട്ടോ. അടുത്തിടെ സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലില്‍ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോ. മഞ്ഞ നിറത്തോടുള്ള അമ്മയുടെ സ്‍നേഹം അന്നും ഇന്നും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എന്റെ എല്ലാ കോസ്റ്റ്യൂമുകളും അമ്മയാണ് ഒരുക്കുന്നത് ദിവ്യ കുറിച്ചു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോകനൃത്ത ദിനത്തിൽ ദിവ്യ ഉണ്ണി ഗുരുവായൂര്‍ കണ്ണന് നൃത്താര്‍ച്ചനയുമായി എത്തിയിരുന്നു. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഗുരുവായൂര്‍ ആലപിച്ച കൃഷ്ണസ്തുതിക്കാണ് ദിവ്യ ഉണ്ണി ഭാവാവിഷ്‌ക്കാരം നല്‍കിയത്.

