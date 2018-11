ബോളിവുഡ് കാത്തിരിക്കുന്ന ദീപിക-രണ്‍വീര്‍ താരവിവാഹത്തിന് തുടക്കമാവുകയാണ്. നവംബര്‍ 14, 15 തിയ്യതികളിലായി ഇറ്റലിയില്‍ വച്ചാണ് ആറ് വര്‍ഷത്തെ പ്രണത്തിനൊടുവില്‍ ഇരുവരും വിവാഹിതരാകുന്നത്. വിവാഹച്ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി ദീപികയുടെ വീട്ടില്‍ വച്ച് നടത്തിയ നാന്തി പൂജയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ വൈറലായിരുന്നു. വിവാഹത്തിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് നടത്തുന്ന നന്തി പൂജ ദീപികയുടെ അമ്മ ഉജ്ജല പദുക്കോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചത്.

പ്രമുഖ ഡിസൈനര്‍ സഭ്യസാചി ഡിസൈന്‍ ചെയ്ത ഓറഞ്ച് നിറമുള്ള വസ്ത്രമണിഞ്ഞ് സുന്ദരിയായാണ് ദീപിക ചടങ്ങുകളില്‍ പങ്കെടുത്തത്.

പരമ്പരാഗത വിഭവങ്ങള്‍ തന്നെയായിരുന്നു നാന്തി പൂജയില്‍ പങ്കെടുത്ത അതിഥികള്‍ക്കും നല്‍കിയത്. വാഴയിലയില്‍ കൊങ്കണി രുചികളായ ദലിതോയ്, ബിബ്ബെ ഉപ്കാരി , കോസാബാരി, പുലിയോഗ്ര തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളാണ് അതിഥികള്‍ക്കായി വിളമ്പിയത്.

അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളുമായി മുപ്പതോളം പേരെ മാത്രമേ ഇറ്റലിയിലെ വിവാഹ ചടങ്ങുകള്‍ക്കായി ദീപികയും രണ്‍വീറും ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സഭ്യസാചി ഡിസൈന്‍ ചെയ്യുന്ന വസ്ത്രമായിരിക്കും ദീപിക വിവാഹത്തിന് അണിയുക. ഇറ്റലിയില്‍ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയാല്‍ നവംബര്‍ 21 ന് ബെംഗളൂരു ഗ്രാന്‍ഡ് ഹയാത്തിലും ഡിസംബര്‍ ഒന്നിന് മുംബൈയിലും സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുമായി ഗംഭീര വിരുന്നും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content highlights : Deepika Padukone and Ranveer Singh wedding Menu served at the Konkani Naandi Puja deepveer