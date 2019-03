അച്ഛനേക്കാള്‍ പ്രായമുള്ള ഒരാളെ അമ്മാവന്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റുണ്ടോ? അതല്ലേ നാട്ടുനടപ്പ്. എന്നാല്‍ അതില്‍ തെറ്റുണ്ടെന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ ആരാധകരുടെ പക്ഷം. സംഭവത്തിലെ 'പ്രതി'യാകട്ടെ സെയ്ഫ് അലി ഖാന്റെ മകള്‍ സാറാ അലി ഖാനും. ഷാരൂഖ് ഖാനെ അങ്കിള്‍ എന്ന് വിളിച്ചതില്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കടുത്ത ആക്രമണം നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാറ.

ഫിലിം ഫെയര്‍ അവാര്‍ഡിലാണ് സാറയുടെ പരാമര്‍ശം. റെഡ് കാര്‍പ്പറ്റില്‍ വച്ച് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ തന്റെ പിതാവ് ഫിലിം ഫെയര്‍ പുരസ്‌കാര ചടങ്ങിന്റെ അവതാരകനായെത്തിയ ഓര്‍മകള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു സാറ.

'എനിക്ക് ഓര്‍മയുണ്ട് എന്റെ ഡാഡ് സ്ഥി ഷാരൂഖ് അങ്കിളിനൊപ്പം രമായി ഷോയുടെ അവതാരകനായി എത്താറുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാന്‍ ഇവിടെ എത്തിയതില്‍ സന്തോഷം. ഞാന്‍ ഷാരൂഖ് അങ്കിളിന്റെ കടുത്ത ആരാധികയാണ്'- സാറ പറഞ്ഞു.

സുന്ദരനും ചെറുപ്പക്കാരനുമായ ഷാരൂഖിനെ എങ്ങിനെ അങ്കിള്‍ എന്ന് വിളിക്കാന്‍ തോന്നിയെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ചോദിക്കുന്നു. സാറയെ ഒരു വിഭാഗം ശക്തമായി ആക്രമിക്കുമ്പോള്‍ മറ്റൊരു വിഭാഗം പിന്തുണയുമായി രംഗത്തുണ്ട്. 23 വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടി തന്നേക്കാള്‍ മുപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരാളെ എന്തു വിളിക്കണമെന്ന് അവര്‍ ചോദിക്കുന്നു.

ബോളിവുഡില്‍ മാത്രമല്ല ഇതിന് സമാനമായ സംഭവം ഇവിടെ മലയാള സിനിമയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അന്ന് വിനീത് ശ്രീനിവാസനായിരുന്നു 'പ്രതി കൂട്ടില്‍'. വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം എന്ന സിനിമയിലെ സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റായ ജിമ്മിക്കി കമ്മലിന്റെ വീഡിയോ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവയ്ച്ച വിനീത്, മോഹന്‍ലാലിനെ അങ്കിള്‍ എന്ന് വിളിച്ചത് ഒരു കൂട്ടര്‍ക്ക് ദഹിച്ചില്ല. തുടര്‍ന്ന് വിനീതിന് നേരെയും സൈബര്‍ ആക്രമണമുണ്ടായി.

Content Highlights: Cyber attack on Sara Ali Khan by fans of Shah Rukh Khan for calling him uncle saif ali khan