ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലം തുടങ്ങിയത് മുതല്‍ ടിക് ടോക് വീഡിയോകളാണ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലെ താരം. സിനിമാ താരങ്ങള്‍ മുതല്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്‍ വരെ മിക്കവരും ടിക് ടോകില്‍ സജീവമാണ്. ഈക്കൂട്ടത്തില്‍ ടിക് ടോക് വീഡിയോകളിലൂടെ ഏറ്റവും അധികം ആരാധകരെയുണ്ടാക്കിയത് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഡേവിഡ് വാര്‍ണറാണ്.

ഹിന്ദി, തമിഴ് ഹിറ്റ് നമ്പറുകള്‍ക്ക് നൃത്തം ചെയ്തും മക്കളുമൊത്തുള്ള തമാശകള്‍ പങ്കുവെച്ചും വാര്‍ണര്‍ ടിക് ടോകില്‍ ഹിറ്റാണ്. എസ്.എസ്. രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്ത ബ്രഹ്മാണ്ഡചിത്രത്തിലെ ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്ന വീഡിയോ ഇത്തവണ വാര്‍ണര്‍ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാഹുബലിയുടേത് പോലെ പടച്ചട്ട അണിഞ്ഞ്, കീരിടവും ശരീരത്തില്‍ വലിയ ചങ്ങലയുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വീഡിയോയില്‍ വാര്‍ണര്‍ നില്‍ക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെയും ഇടയ്ക്ക് കാണാം.

ഇതേതാണ് സിനിമയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമോ എന്നാണ് വീഡിയോക്ക് വാര്‍ണര്‍ അടിക്കുറിപ്പ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. മകള്‍ ഇന്തിയും പുലിയുടെ വേഷമിട്ട് വീഡിയോയില്‍ വരുന്നുണ്ട്.

സംഭവം ഇപ്പോള്‍ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലാകെ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. ഇതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം ഷീലാ കി ജവാനി, ബുട്ട ബോമ്മ, രാമുലോ രാമുലാ തുടങ്ങി പല ഗാനങ്ങള്‍ക്കും നൃത്തം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളും ടിക് ടോകിലുണ്ട്. തന്റെ സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങളിലെ ചുവടുകള്‍ അനുകരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച വാര്‍ണറെ നടന്‍ അല്ലു അര്‍ജുന്‍ ട്വിറ്റര്‍ വഴി പ്രശംസിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

