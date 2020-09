ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തനിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച വിവരം നടൻ അർജുൻ കപൂർ പുറത്ത് വിട്ടത്. അതിന് പിന്നാലെ താരത്തിന്റെ കാമുകി മലൈക അറോറയും കോവിഡ് ബാധിതയാണെന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വന്നു. ഇരുവരും അവരവരുടെ വീടുകളിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന വേളയിൽ അർജുനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സഹോദരി അൻഷുലയെ അഭിനന്ദിച്ച് ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പ് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഇരുവരുടെയും പിതാവ് ബോണി കപൂർ.

"എന്റെ മകൾ അൻഷുലയെക്കുറിച്ചോർത്ത് അഭിമാനം തോന്നുന്നു. ഈ കഠിനമായ സമയത്തും ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന അർജുനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും വീട് നോക്കുകയും സാമൂഹ്യക്ഷേമ കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള അവളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ കാര്യങ്ങളും അവൾ ഭം​ഗിയായി നോക്കുന്നു". ബോണി കപൂർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ബോണിക്ക് ആദ്യ ഭാര്യ മോന ഷൂരിയിലുണ്ടായ മക്കളാണ് അർജുനും അൻഷുലയും.

Very Proud of my daughter Anshula who in these difficult times has taken care of Arjun during his quarantine, managing the house and also her social welfare platform Fankind.