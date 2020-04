രണ്ട് ദിവസം മുന്‍പാണ് കബീര്‍ സിങ് സംവിധായകന്‍ സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വാംഗാ വീട്ടില്‍ ഭാര്യയെ സഹായിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്. അടുക്കളയില്‍ പാത്രങ്ങള്‍ കഴുകിയും വാതിലുകളും ജനലും തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയില്‍.

ഇതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം സംവിധായകന്‍ എസ്.എസ്. രാജമൗലിയെ വെല്ലുവിളിച്ചു. താന്‍ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കുന്നതായി രാജമൗലി ഉടൻ തന്നെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

'പുരുഷന് നല്ല രീതിയില്‍ വീട്ടില്‍ സഹായിയാകാന്‍ കഴിയും. കൃത്രിമത്വമില്ലാത്ത പുരുഷന്മാര്‍ അവരുടെ ഭാര്യമാരെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടുജോലികള്‍ ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും സഹായിക്കാന്‍ ആളില്ലാത്ത ക്വാറന്റീന്‍ പോലുള്ള അവസരങ്ങളില്‍. എന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവെക്കുന്നതിനോടൊപ്പം, ഞാന്‍ രാജമൗലിയെയും ഇതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. വീട്ടില്‍ സഹായിക്കുകയും ആ വീഡിയോ പങ്കുവെയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക ഒപ്പം കൂടുതല്‍ പേരെ ഇതിനായി ക്ഷണിക്കുക.' എന്നാണ് സന്ദീപ് റെഡ്ഡി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

Challenge accepted, Sandeep!



It is important we share the work load at home and I will post my home workout tomorrow... #BetheREALMAN https://t.co/cFxRikiJJE — rajamouli ss (@ssrajamouli) April 19, 2020

ഇതിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് രാജമൗലി വീട്ടില്‍ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ''കാര്യം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിനായി ജൂനിയര്‍ എന്‍.ടി.ആറിനെയും രാംചരണിനെയും ഞാന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഇവരോടൊപ്പം നിര്‍മാതാവ് ശോഭു, സംവിധായകന്‍ സുകുമാര്‍, സംഗീത സംവിധായകന്‍ എം.എം. കീരവാനിയെയും ഞാന്‍ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു'' എന്നാണ് മറുപടി ട്വീറ്റില്‍ വീഡിയോയോടൊപ്പം രാജമൗലി കുറിച്ചത്.

രാജമൗലിയുടെ ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്ന സിനിമ ആര്‍.ആര്‍.ആറിലെ നായകന്മാരാണ് ജൂനിയര്‍ എന്‍.ടി.ആറും രംചരണും. ആര്‍.ആര്‍.ആര്‍. മൂന്നു ഭാഷകളിലായിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. രൗദ്രം രണം രുധിരം എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര്. തെലുങ്കിന് പുറമേ മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങും

