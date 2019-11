ആസിഫ് അലിയെ നായകനാക്കി നവാഗതനായ നിസാം ബഷീര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് കെട്ട്യോളാണ് എന്റെ മാലാഖ. പുതുമുഖം വീണാ നന്ദകുമാറാണ് ചിത്രത്തില്‍ നായികയായെത്തുന്നത്. ഒരു മലയോരഗ്രാമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം പറയുന്ന ചിത്രത്തിലെ ആസിഫിന്റെ ഗെറ്റപ്പ് ഏറെ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

സിനിമയെക്കുറിച്ച് ആസിഫ് അടുത്തിടെ 'എങ്കിലേ എന്നോടു പറ' എന്ന പരിപാടിയില്‍ സംസാരിച്ചിരുന്നു. 'മുപ്പത്തിയഞ്ചു വയസ്സുപ്രായമുള്ള ശ്ലീവാച്ചന്‍ വിവാഹിതനാകുന്നു. അമ്പതിലധികം പ്രായമുള്ളവരുമായാണ് ശ്ലീവാച്ചന്റെ കൂട്ട്. രാത്രി അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുറങ്ങുന്ന ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളിയായ സാധാരണക്കാരനായ ശ്ലീവാച്ചന്‍ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതാകട്ടെ, ബെംഗളുരൂവില്‍ നിന്നുളള പെണ്‍കുട്ടിയെയും. സാമൂഹ്യ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു പ്രമേയമാണ് ചിത്രത്തിന്റേത്. ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ക്കിടയിലുള്ള പ്രീ മാര്യേജ് കൗണ്‍സിലിങ് ഇതിലും വരുന്നുണ്ട്. കൗണ്‍സിലിങ് നല്‍കേണ്ട ഡോക്ടറെങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഒരു യഥാര്‍ഥ ഡോക്ടറോടു സംസാരിച്ചപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം വലിയ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു- നിങ്ങളിത് പറയേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ്. ദാമ്പത്യത്തില്‍ ആളുകള്‍ പുറത്തു പറയാന്‍ നാണിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അവയാണ് ഈ സിനിമ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത്. വളരെ കമേഴ്ഷ്യലായി ഒട്ടും വള്‍ഗറല്ലാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രമാണിത്.

ആസിഫിന്റെ കെട്ട്യോള്‍ മാലാഖയാണോ എന്ന അവതാരികയുടെ ചോദ്യത്തിന് തീര്‍ച്ചയായും അതെയെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ' ഈ ടീഷര്‍ട്ട് ഭാര്യ അയേണ്‍ ചെയ്തു തന്നതാണ്. ഇടയ്ക്കിടെ ഫോണില്‍ വിളിച്ചു ശല്യപ്പെടുത്താറില്ല. കുറെയെറേ കാരണങ്ങളുണ്ട്. സമ മാലാഖയാവാന്‍. സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയില്‍ വല്ലപ്പോഴും വിളിക്കുമ്പോള്‍ പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് സമ ചോദിക്കും- ഇക്ക ഇപ്പോള്‍ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയുടെ പേരെന്തായിരുന്നുവെന്ന്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാടു തവണ പേരു പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. അവസാനം എനിക്കു ദേഷ്യം വന്നുതുടങ്ങി. ഞാന്‍ ചോദിച്ചു. ഞാനഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയുടെ പേരു പോലും ഓര്‍ത്തിരിയ്ക്കാന്‍ നിനക്കു വയ്യേയെന്ന്. അപ്പോള്‍ അവള്‍ പറയുകയാണ്. അല്ല, കെട്ട്യോളാണ് എന്റെ മാലാഖ എന്ന് ഇക്ക പറയുന്നതു കേള്‍ക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണിതെന്ന്.'

മാജിക്ക് ഫ്രെയിംസിന്റെ ബാനറില്‍ ലിസ്റ്റിന്‍ സ്റ്റീഫന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം ജസ്റ്റിന്‍ സ്റ്റീഫനും വിച്ചു ബാലമുരളിയും ചേര്‍ന്നാണ് നിര്‍മിക്കുന്നത്. നവംബര്‍ 22ന് ചിത്രം തീയേറ്ററുകളിലെത്തും.

