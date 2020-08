മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും. എന്നാൽ ഒരേസമയം രണ്ട് കൈകളും കാലുകളും വായും കൊണ്ട് ചിത്രം വരച്ച് ഞെട്ടിച്ച ഒരു അസാമാന്യ പ്രതിഭയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നടൻ ജയസൂര്യ. പല സമയങ്ങളായി ജയസൂര്യ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ആസിഫ് എന്ന കലാകാരൻ ഒരേ സമയം രണ്ട് കൈകളിലും കാലുകളിലും വായിലും മാർക്കർ പേന പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത്.

"പല സമയങ്ങളിലായി ഞാൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒരേ സമയം പകർത്തുന്ന ആസിഫ്. നിങ്ങൾ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കളഞ്ഞു. ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണും. ഒരുപാട് സ്നേഹം" ... ആസിഫ് ചിത്രം വരക്കുന്ന വീഡിയോ പങ്കുവച്ച് ജയസൂര്യ കുറിച്ചു.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുള്ള കലാകാരനാണ് ആസിഫ്. കണ്ണുകൊണ്ട് മാർക്കർ പിടിച്ച് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ആസിഫിന്റെ വീഡിയോ നേരത്തെ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. ജയസൂര്യയ്ക്ക് പുറമേ ഉണ്ണി മുുന്ദൻ, ടൊവിനോ. കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങും നിരവധി പോർട്രൈറ്റുകളും ആസിഫ് ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്.

